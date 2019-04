Un navire britannique dérouté vers Brest après un incendie à bord

Le Pont-Aven, un navire à passagers de 184 mètres de long, a alerté à 4 heures le Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage (CROSS) d'Etel qu'un incendie était en cours dans l'un de ses deux compartiments machine. Un hélicoptère Caïman de la Marine nationale avec à son bord une équipe de marins-pompiers et une équipe d'évaluation et d'intervention (EEI) a

immédiatement été déployé, selon la préfecture maritime de l'Atlantique. Un remorqueur s'est également rendu sur place, se tenant prêt à intervenir en cas de besoin. A 4h40, les équipes du navire ont indiqué avoir pu éteindre l'incendie et précisé que le Pont-Aven était toujours manoeuvrant, selon la préfecture maritime.





Les passagers du Pont-Aven sont de différentes nationalités, et notamment anglaise, espagnole, française, mais aussi américaine, chinoise et polonaise, selon la préfecture maritime. Le Pont-Aven transporte également 306 véhicules et 90 motos.