Un numéro pour répondre aux pulsions pédophiles : comment fonctionne la ligne d'écoute ?

"Agir à la source" pour éviter l'irréparable : c'est l'objectif du numéro mis en place depuis mardi par la fédération française des Criavs (Centres ressources pour les intervenants auprès des victimes d'agression sexuelle). Un numéro destiné aux personnes attirées par les enfants, afin de leur proposer une écoute et une prise en charge.

"Ceux qui appellent le 0 806 23 10 63 vont atterrir sur une plateforme, qui va demander leur numéro de département afin de les rediriger ver le Criavs le plus proche, détaille à LCI Ingrid Bertsch, psychologue au centre Val-de-Loire et co-référente du projet. On leur propose une première évaluation avec un soignant (un psychologue, psychiatre, infirmier, éducateur). Si ce professionnel estime que cela est nécessaire, on redirige la personne vers une prise en charge adaptée à sa difficulté."