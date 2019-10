Un passage à l'heure d'hiver compliqué à Montpellier

JT 13H - Le passage à l'heure d'hiver commence toujours par une horloge mal réglée. Pour certains Montpelliérains, remettre les pendules à l'heure semble plus difficile.

Dans la nuit du 26 octobre 2019, nos pendules ont basculé à l'heure d'hiver. Ce changement d'heure est synonyme d'une heure de sommeil en plus. À Montpellier, si certains sont un peu déboussolés, d'autres se sont adaptés facilement. Sur les terrasses des cafés, on préfère passer cette heure gagnée à profiter un peu plus du soleil avant d'entamer une journée de travail.



