Un père et fils arrêtés pour pillage archéologique du lac d'Aiguebelette

Ils avaient accumulé chez eux un trésor archéologique estimé à au moins "plusieurs dizaines de milliers d’euros". Un père et son fils ont collecté près de 3000 objets archéologiques au fond et aux abords du lac d’Aiguebelette, un site archéologiquement protégé en Savoie. Lundi 10 février, les gendarmes ont découvert à leur domicile près de Chambéry un véritable musée archéologique privé : des têtes de flèches, des couteaux, des statuettes, des cloches, et plus de 1000 pièces de monnaie de grande valeur, datant du Néolithique, de l’âge de Bronze et de l’Antiquité.

Âgés respectivement de 43 et 19 ans, les deux hommes ont été placés en garde à vue, où ils ont reconnu les faits. Ils sont visés par une enquête préliminaire pour destruction ou modification sans autorisation d’un territoire classé", "dégradation d’un patrimoine archéologique", "vol d’objets classés et "utilisation sans autorisation de détecteurs de métaux".