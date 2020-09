Reconfinement général en décembre pour "sauver Noël" : la surprenante proposition de deux prix Nobel

Se reconfiner pour pouvoir passer les fêtes de Noël avec ses proches ? C'est la proposition très sérieuse faite par les prix Nobel d'économie 2019 Esther Duflo et Abhijit Banerjee, dans une tribune publiée dans Le Monde ce samedi 26 septembre. D'après les deux intellectuels, "il faut décréter un confinement dans tout le territoire pour la période de l'Avent, disons du 1er au 20 décembre, en demandant aux familles de rester chez elles et de ne pas anticiper les vacances en se précipitant chez les grands-parents." "Les rassemblements familiaux, avec leurs longs moments de convivialité autour d'une table (sans parler des cantiques et des chansons à boire), sont malheureusement propices aux contaminations", s'inquiètent les deux experts.

Pour étayer leur propos, ils s'appuient sur des exemples récents. "Aux États-Unis, les longs week-ends du Memorial Day fin mai et du 4 juillet, jour de l'indépendance, ont été suivis de pics de contaminations", notent-ils. "Si on ajoute à cela le refroidissement des températures, qui va ramener les soirées entre amis à l'intérieur à partir d'octobre, on s'expose à une augmentation de plus en plus rapide des cas à l'automne, et une recrudescence catastrophique de la maladie - et donc des hospitalisations et des décès - chez les personnes âgées après Noël. Leurs enfants et petits-enfants risquent, malheureusement, de les contaminer."