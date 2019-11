Un séisme "fort" enregistré à Montélimar, répliques ressenties à Lyon et Grenoble

Un séisme "fort" de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a été enregistré dans la région de Montélimar, dans le département de l'Ardèche, a annoncé le Bureau sismologique de Strasbourg, lundi 11 novembre, à 11h52. Son épicentre est situé à 10 kilomètres de la ville drômoise et sa profondeur a été mesurée à 10 kilomètres. La secousse a été ressentie jusqu'à Lyon et Grenoble, selon nos informations. Les villes de Montpellier, Avignon, Saint-Etienne et Marseille ont également senti la terre trembler, indique pour sa part le Centre sismologique euro-méditerranéen.

Le Progrès, le quotidien régional, a appris de la part des pompiers qu'ils avaient reçu une vingtaine d'appels dns les minutes qui ont suivi le séisme. Aucun dégât, toutefois, n'a été recensé dans le département. Le CSEM, qui répond sur Twitter aux questions des internautes, a rappelé que "les répliques sont une certitude" et qu'il y en aurait "dans les heures et jours qui viennent". Sur le site de l'organisation, on trouve d'ailleurs des témoignages. L'un fait part d'une "sensation très bizarre, on se croirait en ville, au-dessus d'une ligne de métro" ou en train "'de marcher sur une passerelle".

La préfecture de l'Ardèche, le département où a été recensée la secousse, a pour sa part indiqué qu'une évacuation était en cours.