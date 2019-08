Un syndicat policier a-t-il comparé le comportement des manifestants à celui de "sous êtres humains" ?

Sur Twitter, on s’offusque donc du choix de mot de la part de ce syndicat, arrivé deuxième aux dernières élections dans la profession. Car traduite en anglais ("under man") on retrouve cette expression dans un ouvrage de l'eugéniste américain – et membre du Ku Klux Klan - Lothrup Stoddard, en 1922. Il y désigne ceux qui n'auraient pas leur place dans la société. Trois ans plus tard, elle est traduite en allemand pour l'adaptation du livre et devient "untermensch", récupérée ensuite par le régime nazi pour décrire la population qui n’est pas "aryenne".