Un tiers des habitants de Mayotte vivent sans eau courante

Dans le département français de Mayotte, 81.000 personnes vivent sans eau potable. C'est ce que révèle une enquête de l'Insee sur l'évolution des conditions de logement à Mayotte, faisant suite au dernier recensement de 2017. "Cette proportion est deux fois plus importante qu'en Guyane", a déclaré Jamel Mekkaoui, directeur de l'antenne de l'Insee du 101e département français.





En 1997, 80% des logements de l'île, située entre le continent africain et Madagascar, n'avaient pas l'eau courante. Entre 2007 et 2012, le nombre de logements sans eau courante a baissé de moitié, mais il est reparti à la hausse entre 2012 et 2017 avec la hausse des constructions des bangas, des cases en tôle. Elles représentent aujourd'hui 38% du parc immobilier, et habitée dans 65% des cas par des étrangers. Un peu plus de la moitié des bangas est dépourvue d'eau courante contre seulement 12% des logements en dur.