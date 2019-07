Un TVG bloqué toute une nuit après de violents orages

Les orages qui sévissent dans la région de Grenoble ont eu raison d'un train assurant la liaison Paris-Grenoble. La machine, qui avait 182 passagers à son bord, était restée bloquée durant neuf heures à la gare de Lyon Saint-Exupéry à cause d'une forte tempête. Le train n'a pu repartir qu'à sept heures ce matin du 2 juillet 2019 en direction de Grenoble. Les TER sont également bloqués à cause de nombreux arbres tombés sur les voies ferroviaires.



