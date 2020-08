Un vaccin nommé Spoutnik, Jean Castex à l'assaut du Covid… Les 5 infos qu'il ne fallait pas louper

En déplacement à Montpellier, le Premier ministre a évoqué la situation épidémique en France, qui s'est fortement dégradée a-t-il souligné, notamment avec la question du port du masque. Car si plusieurs grandes villes, dont Paris et Marseille, ont d'ores et déjà rendu obligatoire cette protection dans certains secteurs, Jean Castex a indiqué qu'il souhaitait "étendre" cette consigne "le plus possible", faisant valoir que "si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique". En plus d'avoir "demandé aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible" cette obligation, le chef du gouvernement a annoncé qu'il comptait également renforcer les contrôles. "Rien ne sert de prendre des mesures si elles ne sont pas respectées. Nous allons donc intensifier les mesures de contrôles. Chaque préfet devra établir un plan dans son département."

Le chef de l'exécutif a également fait savoir qu'il allait prolonger jusqu'au 30 octobre l'interdiction des événements de plus de 5.000 personnes. Les préfets auront cependant la "possibilité d'y déroger avec la vérification du strict respect des consignes sanitaires", a-t-il précisé.