Un vol Air France Paris-Marseille presque complet ? Les images interpellent, la compagnie s'explique

La compagnie a notamment indiqué à France 3 que les liaisons entre Paris et Marseille sont bien moins nombreuses qu'en temps normal. Dans le contexte actuel, seul un vol quotidien est assuré entre les deux villes. Par ailleurs, même si l'ensemble des places sont ouvertes à la réservation, le taux de remplissage de ce vol est d'ordinaire plus proche des 50%, ce qui rend bien plus simple le respect des consignes de distanciation. Air France souligne qu'il lui est très difficile de prévoir quelle sera la fréquentation de ses avions, de nombreux voyageurs n'honorant pas leur réservation.

Samedi, il n'en était rien. La quasi-totalité des 132 places de l'Airbus A318 étaient prises, si bien que les mesures de sécurité prises à l'aéroport, avec un respect de distances réglementaires notamment, ont pu sembler tout à fait anecdotiques une fois les passagers rentrés dans l'appareil. Air France a tenté de relativiser les risques en précisant "que l'air en cabine est renouvelé toutes les trois minutes" dans ses avions, et que ces derniers sont équipés de filtres haute performance. Ils "extraient plus de 99,999% des virus les plus petits, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre [...] Les virus de type coronavirus, dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre", ajoute la compagnie.