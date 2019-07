Une ambiance estivale au marché d'Allauch

Soleil, légumes de saison, chant des cigales... tous les ingrédients sont réunis pour faire du marché d'Allauch un concentré de Provence. Sur les étals, la ratatouille est la star en plus des autres produits typiques de la région. Les habitants débattent même sur la bonne recette à suivre pour préparer ce plat. La soupe au pistou est également le plat d'été provençal par excellence en cette période de chaleur.



