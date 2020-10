Une "Barbie Covid" a-t-elle vraiment été commercialisée ?

Habillée d'un long peignoir, masquée, une poupée "spéciale pandémie" a suscité l'étonnement sur Facebook. Parmi les accessoires qui l'accompagnent, on observe notamment un ordinateur portable en pleine visioconférence, un flacon de gel hydroalcoolique ou bien encore... du papier toilette. De quoi laisser perplexes des internautes, qui se sont demandés s'il s'agissait d'une production officielle de Mattel, et commercialisée par ses soins.

"Pendant que tous le monde se retrouve en quarantaine, éduque ses enfants à la maison, apprend à cuisiner et réalise des vidéos TikTok, je suis ici à faire ça", écrivait-t-elle. Dans cette publication, elle présentait sa "Barbie pandémie", une création originale "inspirée par la marque Mattel, mais non affiliée à celle-ci". Pour éviter tout confusion, elle précise alors qu'il ne s'agit ici que d'un "projet artistique personnel".

Si le réalisme de la poupée a fait croire à certains qu'il s'agissait d'un produit commercialisé, cela s'explique sans doute par le soin apporté par la designer à sa réalisation. Sur son compte Instagram, elle a en effet apporté des détails quant à la réalisation, qui s'est avérée assez complexe. Elle a ainsi expliqué avoir réalisé à la main et "à l’œil" la tenue, que ce soit le pyjama ou le peignoir porté par dessus.

Un ami s'est quant à lui charger de réaliser les petits accessoires : pour ce faire, il a utilisé une imprimante 3D. Les étiquettes et le dessin de la boîte a sans doute été la partie la plus aisée, puisque la designer a utilisé un logiciel commun dans son travail pour les réaliser. Ne restait alors plus qu'à finaliser sa création avec quelques points de colle et des finitions pour l'emballage. Julene Jorgensen n'a pas manqué de remercier au passage la chanteuse Taylor Swift, qui l'a accompagnée durant toute la réalisation. Notons que les accessoires de la poupée, objets uniques, ont été mis en vente sur la plateforme Etsy. Prix de vente ? Un peu plus de 35 euros.