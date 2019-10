Une centaine de célébrités en appellent à Emmanuel Macron pour sauver l'hôpital public

COURRIER - Dans une lettre ouverte, 108 célébrités demandent à Emmanuel Macron "un plan d'urgence" pour sauver l'hôpital public et assurent les personnels hospitaliers de leur soutien dans leurs revendications.

"On ne peut plus, vous ne pouvez plus attendre de nouveaux drames pour mettre en œuvre un plan d’urgence pour sauver l’hôpital public. Nous, usagers de la santé et citoyens, soutenons la demande des personnels hospitaliers d’un financement supplémentaire", écrivent ces célébrités. "L’hôpital public a besoin de réformes mais aussi et surtout de moyens pour assurer ses missions dans des conditions acceptables pour les patients et pour les soignants", détaille la lettre publiée sur le site du Parisien .

Parmi les signataires, Florence Foresti, Thomas Piketty, Clara Luciani, Gilbert Montagné, Lomepal, Véronique Sanson, Céline Salette, ou encore François Morel, Denis Podalydès, Philippe Torreton, Richard Bohringer... Des usagers des services de santé, comme les autres.