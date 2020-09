Une consultation nationale pour protéger les enfants victimes de violences

En France, 72 enfants meurent chaque année de violences parentales, soit un enfant tous les cinq jours. Tant - et trop - de drames qui ne peuvent laisser insensible. C'est pour tenter de faire face à l'urgence et la gravité de cette situation qu'a été initiée en fin d'année dernière par Adrien Taquet, le secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé en charge de la protection de l’enfance, "la Grande Cause pour la protection de l'enfance".

Et avec elle, une consultation citoyenne nationale visant à "sensibiliser et engager l’ensemble de la société dans la lutte contre toutes les violences faites aux enfants", explique la plate-forme Make.org qui mène l'initiative.