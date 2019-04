Une demeure de 450 m² "à gagner" pour seulement 13 euros dans le Périgord ? C'était trop beau pour être vrai

Trop beau pour être vrai. C'est sans doute ce que se répètent depuis le 11 avril les nombreux participants à un jeu-concours lancé le 1er avril par un couple de Périgourdins pour vendre leur chartreuse du XVIIIe siècle avec dépendances, à Cénac-et-Saint-Julien, à 80 km au sud-est de Périgueux (Dordogne).





Brigitte et Christophe Demassougne, qui exploitaient depuis vingt ans la maison d'hôtes La Guérinière, avec piscine, court de tennis et boxes à chevaux, ont en effet annoncé ce jeudi devoir suspendre le jeu, après un rappel à l'ordre par l'Autorité des jeux en ligne. Le courrier de l'Arjel "stipule que nous avons un délai de 8 jours pour leur fournir toutes les observations pour prouver que le jeu n'est pas un jeu de hasard et de savoir-faire", lesquels sont frappés d'interdiction aux termes d'une loi de 2014, a détaillé la propriétaire. Cette dernière, qui plaide la "bonne foi", a ajouté qu'un courrier à l'Arjel allait tenter d'argumenter, mais elle s'est dite "pessimiste" sur l'issue du jeu-concours, et a assuré que tous les participants (dont les mises étaient déposées sous séquestre) seront bien sûr remboursés.