Une enquête ouverte après la mort d’une fillette d'un an à l’hôpital de Strasbourg

La plainte est traitée par le parquet de Mulhouse et l'enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Mulhouse. Pour l'heure, seule une autopsie médicale a été pratiquée et "nous n'avons que très peu d'éléments sur cette mort dramatique", a déploré Me Rebmann. Un médecin "aurait évoqué une suspicion de myocardite d'évolution foudroyante", selon le conseil qui exige désormais "des explications sur les temps d'attente (dans les prises en charge de l'enfant) qui (lui) semblent injustifiés".





L'enfant n'a pas été pris en charge à Altkirch car "l'établissement n'a pas de service pédiatrie", a dit la procureure de la République à Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. "Tout le monde va être entendu pour comprendre le déroulement de cette histoire" et déterminer "s'il y a eu ou non dysfonctionnement et des responsabilités (lors) de la prise en charge de l'enfant", a assuré la magistrate.