Une étudiante sur vingt a déjà été victime de viol, une sur dix d'agression sexuelle, selon une enquête

Une étudiante sur vingt a déjà été victime de viol, une sur dix d'agression sexuelle. C'est le terrible constat de l'enquête réalisée par l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'Enseignement supérieur, qui s'est constitué en mai 2019 avec l'objectif d'évaluer l'ampleur du phénomène. Un questionnaire a été diffusé en ligne entre avril et décembre 2019 auprès des étudiants d'une cinquantaine d'universités, prépas, grandes écoles, BTS, DUT. L'Observatoire a reçu 10.381 réponses, et s'est - d'abord - concentré sur les 9.624 répondants déclarés comme homme ou femme. Ces dernières étant très majoritaires à avoir répondu (76%) et à s'être déclarées victimes.