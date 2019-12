"Une faille préexistante" : le séisme du Teil est bien d’origine "naturelle", le rôle de la carrière "négligeable"

Un temps envisagée par des scientifiques, la thèse du "séisme déclenché" - qui a pour origine une activité humaine - pour expliquer le tremblement de terre de magnitude 5,5 sur l’échelle de Richter qui a eu lieu le 11 novembre dernier au Teil, en Ardèche, est désormais écartée. Ce mardi, s’appuyant sur une étude du CNRS, la préfecture de l’Ardèche a en effet publié un communiqué dans lequel elle indique que l’origine du séisme est "naturelle" et que le rôle de la carrière de calcaire locale "apparaît donc négligeable".

"Selon le CNRS, le séisme du Teil et de ses environs du 11 novembre 2019 s’est produit à faible profondeur, essentiellement à moins de 1000 mètres, avec un mouvement de type montant/descendant sur un plan de faille, indique le communiqué. Toutes les indications relevées démontrent que celui-ci s’est produit sur une faille préexistante. Son origine est donc naturelle et causée par la pression entre les plaques. Il est possible que la couche marneuse épaisse puisse expliquer le nombre inhabituellement faible des répliques."