Une formation pour obtenir rapidement le permis définitif

Depuis le 1er janvier 2019, le permis probatoire de trois ans peut être réduit à deux années pour les jeunes conducteurs. La condition est de suivre une formation, sauf qu'elle est payante. Ces heures supplémentaires se dérouleront sous forme de discussions et l'objectif est de sensibiliser les conducteurs novices pour qui le risque d'accidents est multiplié. Comment juge-t-on la mesure du côté des formateurs et des candidats ?



