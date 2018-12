"Une liste avec des gens normaux" : les Gilets jaunes vont-ils se transformer en parti politique ?

Deux jours plus tard, sur France 2, Hayk Shahinyan, Gilet jaune basé en Seine-Maritime annonce sur France 2 son intention... de "présenter une liste aux Européennes". Une volonté qui n'étonne en rien Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. "Certains leaders du mouvement ne cachent pas du tout leurs intentions, depuis le début" explique-t-il à LCI. "Je pense à Christophe Chalençon, par exemple. On remarque que d'autres pourraient se laisser séduire par des partis classiques : là je pense plutôt à Benjamin Cauchy (celui-ci a été élu conseiller municipal à Laon en 2008 sur une liste UMP, ndlr)."





Toujours est-il que, selon le professeur, le sondage publié dans le JDD "a fait office d'accélérateur. C'est un peu une consécration". Sans compter que les élections européennes pourraient être "le scrutin idéal", d'après Jean-François Amadieu, pour faire émerger un parti politique. "Le maillage local nécessaire sur les élections municipales rendraient peu-être la situation plus compliquée" estime-t-il encore. Autre évidence : un espace politique à prendre. "En ce qui concerne la détermination de la ligne, il y a un espace politique entre la France Insoumise et le Rassemblement national, même s’il y a déjà des gens comme Dupont-Aignan et Asselineau. Donc une ligne est imaginable, c’est juste qu’il faut faire des choix."





Et c'est là que le bât blesse, selon le spécialiste. Car le mouvement des Gilets jaunes, fortement hétérogène, n'a ni tête pensante ni programme. "Il manque une tête d’affiche, on fait vite un score sur un nom. Les élections européennes sont assez ouvertes, mais il faut pouvoir afficher des noms. Et on attend toujours qu'ils le fassent..."