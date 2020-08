Une mise en garde, un pic de chaleur et un divorce... Les infos qu’il ne fallait pas louper ce lundi Chaque soir, la rédaction de LCI.FR vous propose une séance de rattrapage de l’actualité du jour − LCI

Le RECAP’ - Chaque soir, LCI.fr vous propose une séance de rattrapage de l’actu du jour. Au menu aujourd’hui : la mise en garde du Premier ministre pour éviter "un reconfinement généralisé, l'inauguration du nouveau pont de Gênes, la nouvelle vague de chaleur, Microsoft sur les rangs pour racheter TikTok aux Etats-Unis et le divorce du basketteur Tony Parker.

Mise en garde de Castex pour éviter "un reconfinement généralisé"

"Le virus n'est pas en vacances, et nous non plus". Le Premier ministre Jean Castex a appelé les Français a "ne pas baisser la garde" face à une résurgence de l'épidémie de Covid-19. Il s'exprimait depuis Roubaix (Nord) où le port du masque est désormais obligatoire dans certains lieux publics ouverts. "Il faut nous protéger contre ce virus, surtout sans faire arrêter la vie économique et la vie sociale, c'est-à-dire en évitant la perspective d'un reconfinement généralisé", a-t-il expliqué. Jean Castex a également profité de l'occasion pour saluer la coordination entre les maires et les préfets. "J'observe une excellente coopération du couple préfet – maire" dans la mise en place de l’obligation du port du masque dans l’espace public. L’ensemble des dispositifs sont en place."

Gênes retrouve son pont, mais les familles des victimes boycottent la cérémonie

Le 14 août 2018, le pont Morandi dans la ville italienne de Gênes s'est effondré en entraînant dans sa chute de nombreux véhicules sur la route des vacances. 43 personnes perdirent la vie dans cette catastrophe qui a profondément marqué l'Italie. En deux ans, le pays a réussi le pari de construire un nouveau viaduc conçu par l’architecte Renzo Piano. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en l'absence des familles des victimes qui n'ont pas souhaité participer à l'événement. Leur propre rassemblement sera organisé dans 10 jours, date anniversaire du drame. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nouvelle vague de chaleur "durable" attendue cette semaine

Après les records de chaleur battus la semaine dernière avec jusqu’à 42°C au Pays Basque et dans le Languedoc et 40°C en Île-de-France, une nouvelle vague d’air très chaud est attendue en milieu de semaine. D’origine subtropicale, elle va traverser l’Espagne et le Portugal pour ensuite englober toute la France. Les seuils de canicule seront atteints ou dépassés dans plusieurs régions. À partir de la nuit de jeudi à vendredi, le mercure peinera à retrouver un niveau respirable, en particulier dans les grandes villes avec parfois 22 à 24°C aux heures les moins chaudes. Pour en savoir plus et connaitre les prévisions dans votre région, cliquez ici.

TikTok bientôt interdit ? Microsoft déjà sur les rangs

Le président Donald Trump a annoncé son intention d'interdire TikTok sur le territoire américain. L'application de plus d'un milliard d'utilisateurs est dans le viseur de Washington depuis plusieurs semaines. Les autorités américaines soupçonnent l'entreprise chinoise ByteDance - propriétaire de TikTok - d'avoir des liens avec les services secrets de Pékin. Les données des utilisateurs pourraient ainsi être utilisées par la Chine. Le fondateur de ByteDance a indiqué que ses équipes travaillaient dur pour obtenir "la meilleure issue possible" à la crise. Des discussions se poursuivent actuellement entre le ByteDance et Microsoft pour que ce dernier rachète la branche américaine du réseau social chinois.

Tony Parker divorce

L'ancien basketteur Tony Parker vient d'officialiser sa séparation avec Axelle Francine après 9 ans de vie commune. Une rupture qui intervient quelques mois après la diffusion sur TMC du documentaire 'Tony Parker Confidentiel", plongée intimiste dans le quotidien du champion et de sa famille qui ont été filmés pendant un an et demi. Il rencontre Axelle Francine, journaliste, en mai 2011, grâce à un ami commun lors d'une soirée à New York. Le couple se fiance à l'été 2013 puis se marie dans la plus grande discrétion à San Antonio. De leur union, naîtront deux garçons : Josh en 2014 et Liam en 2016.

