Une rixe entre policiers et pompiers fait polémique sur Facebook : que disent les faits ?

Cette publication, relayée sur un groupe public intitulé "Pour la démission d'Emmanuel Macron", a été partagée plus d'une centaine de fois. Il ne s'agit pourtant que du partage d'un précédent message, daté du mois de septembre et qui compte plus de 38.000 partages d'internautes. À chaque fois, le message implicite est identique : aux soldats du feu (présentés comme des victimes) sont opposés les policiers, incarnation de la violence, y compris face aux défenseurs de la population.