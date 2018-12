Une sécurité renforcée à Paris la nuit de la Saint-Sylvestre

Les Parisiens se préparent au spectacle du réveillon du 31 décembre 2018 sur les Champs-Elysées. Malgré une inquiétude face aux gilets jaunes, qui ont décidé de s'incruster lors de l'événement, plus de 300 000 personnes sont attendues à la grande avenue pour accueillir l'année 2019. Le périmètre environnant sera sécurisé par 12 000 membres des forces de l'ordre. Par précaution, plusieurs commerçants se sont barricadés tandis que d'autres misent sur la trêve annoncée ultérieurement.



