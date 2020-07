Une trentaine de chats retrouvés congelés dans le Doubs : c'est quoi, le "syndrome de Noé" ?

Alors qu'il n'est pas rare de découvrir dans les colonnes de la presse locale des affaires semblables à celles-ci, où des personnes se voient jugées pour détention de dizaines d'animaux dans un piteux état, le psychologue clinicien et auteur Philippe Hofman, sollicité par Sciences et Avenir , a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce trouble. Ou quand un désir, louable à l'origine, se mue en une pathologie destructrice.

Et de poursuivre : "Les animaux domestiques n'existent plus réellement, ils sont pris dans un système délirant d'accumulation et finissent entassés et malnutris. Autrement dit, encore plus maltraités."

"Pour rester dans la métaphore du personnage de Noé, nous pourrions dire qu'une personne atteinte du syndrome de Noé récupère les animaux pour les sauver du déluge de l'humanité. Elle les récupère, les soigne et cela avec tous les types d'animaux. C'est un comportement presque addictif", expliquait-il alors, évoquant "une frénésie d'aide" qui aboutit à "un oubli de la réalité et des besoins vitaux de ceux qu'elles sont sensées soutenir. "

C'est dans les années 1980 que cette pathologie, conduisant à maltraiter les animaux sans volonté de leur nuire, a été repérée par Gary Patronek, vétérinaire et épidémiologiste, alors qu'il dirigeait une antenne locale de la SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Auteur, en 1999, de la première étude sur le profil des personnes atteintes, il avait mis en évidence, que 76% des individus touchés, à cette époque, étaient des femmes vivant seules et 46% étaient âgés de 60 ans ou plus, rappelle Psychologies.

Plus récemment, une étude brésilienne (Ferreira et al, 2017) est venue corroborer cette tendance, tout en soulignant qu'une population plus variée, comme des personnes mariées avec enfants, est désormais concernée.