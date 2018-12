"On nous prévient des lieux à éviter" : à Bordeaux, le ras le bol des étudiantes harcelées, agressées et violées sur le campus

Du côté de la communication du campus, on indique à LCI que des rondes supplémentaires de la police et du service de sécurité interne ont été demandées. Et on n'élude plus le constat, désormais partagé par toutes et tous : "C'est un sujet qui est en cours depuis longtemps dans tous les établissements du côté de Pessac. La zone fait partie de "l'Opération Campus" (plan en faveur de l'immobilier universitaire lancé en 2008, ndlr), mais ces travaux de sécurisation à échelle urbaine importante prennent du temps." Marion Paoletti, enseignante-chercheuse en sciences politiques au centre Emile Durkheim et chargée de mission pour la parité, l'égalité et la diversité au sein de l'université de Bordeaux, travaille sur le sujet depuis longtemps. Elle a notamment initié des "marches exploratoires" dans ce campus "typique des années 70, excentré, avec de grands espaces vides", afin de repérer les zones dangereuses. "De ces marches sont sorties différentes recommandations, dont on espère qu'elles seront appliquées." D'ores et déjà, selon elle, une caméra de nuit devrait être installée à la station de tramway "Doyen-Drus", où plusieurs agressions se sont produites, l'éclairage des communes devrait être rallongé d'une demi-heure. Enfin, une application, créée par des étudiants et financée par l'université devrait voir le jour en 2019, afin de permettre aux jeunes de se coordonner pour ne pas rentrer seul chez eux.





* Les témoignages sont anonymes