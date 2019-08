Urgences : des médecins retraités à la rescousse

C'est un casse-tête pour certains hôpitaux. Dans les zones touristiques, il y a plus de patients pendant les vacances et pourtant, il y a moins de médecins. Alors, certains établissements font parfois appel à des retraités. C'est le cas notamment à l'hôpital de Vannes, dans le Morbihan. Pour les autres médecins, leur aide est déjà un soulagement, même s'ils ne sont présents qu'une fois par semaine.



