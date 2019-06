Urgences : pourquoi les hôpitaux privés s'y intéressent

Pour résoudre le problème de l'engorgement dans les hôpitaux publics, des solutions sont possibles. Parmi elles, on retrouve le fait d'inciter davantage les patients à se tourner vers le privé et les cliniques, au moins pour une partie des soins. Environ 21 millions de consultations en urgence ont lieu chaque année dans notre pays, mais seulement trois millions se font dans le secteur privé.



