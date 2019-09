Urgences : que veulent les soignants ?

JT 20H - Embaucher 10 000 soignants supplémentaires, revaloriser leur salaire de 300 euros par mois, mettre fin à la suppression des lits dans les hôpitaux... Telles sont les revendications des 249 services d'urgence actuellement en grève.

Ces derniers mois, les urgentistes ont crié haut et fort le manque de moyens mis à leur disposition. À bout de souffle, ces services sont en grève. Ils attendent dès ce lundi 9 septembre des réponses concrètes de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En cas de désaccord, le mouvement pourrait s'étendre à d'autres services hospitaliers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.