Usine classée Seveso à Marseille : les riverains habitués à vivre avec les risques

JT 13H - Dans l'Hexagone, 1 300 usines dont Arkema, à Marseille, sont classées Seveso. Ses riverains suivent de façon systématique des consignes de sécurité en cas d'alerte.

Arkema est une usine de pétrochimie située à l'est de Marseille. Classée Seveso, l'entreprise utilise des gaz lourds comme l'ammoniac, le chrome ou le chlore. Pour se retrancher en cas d'accident, chaque maison à proximité de l'usine est dotée d'une pièce hermétique dont les travaux ont été financés par les collectivités et Arkema elle-même. Des sonneries retentissent également tous les mois pour habituer les riverains aux exercices de confinement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.