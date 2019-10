Usine Lubrizol à Rouen : le chantier de dépollution commence

JT 20H - Sur le site de Lubrizol à Rouen, l’évacuation des 1 389 fûts métalliques contenant des produits chimiques a débuté. Découvrez le procédé utilisé pour cette opération extrêmement sensible.

Plus de 10 000 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée dans l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, il y a presque un mois. Le PDG du groupe américain a réaffirmé ce mardi, devant les députés et les sénateurs, que ces produits ne présentaient aucun danger pour la santé. Sur place, des équipes chargées de la dépollution ont commencé les opérations d'évacuation des fûts qui ont brûlé.



