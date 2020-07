Vacances d'été : Bison futé voit vert sur les routes mardi 14 juillet, avant un week-end sous tension AFP

TRAFIC ROUTIER - La circulations est fluide partout dans l'Hexagone ce mardi 14 juillet. Un répit de courte durée. A l'approche du week-end, la situation va se tendre. Bison Futé classe la journée de ce vendredi en orange et celle de samedi en rouge dans le sens des départs. Les vacances, ça se mérite !

Après un week-end difficile avec plus de 950 kilomètres de bouchons, le calme est revenu sur les routes de l'Hexagone depuis ce lundi. Bison fûté voit vert partout en France pour ce mardi 14 juillet. La circulation sera fluide aussi bien dans le sens des départs que des retours. Il en sera de même lors des deux jours suivants, indique le centre d'informations routières. A l'approche du week-end, sans surprise, la situation va se tendre. Vendredi 17 juillet, à la veille du troisième week-end de vacances scolaires, "les déplacements des vacanciers seront encore une fois nombreux". Dans le sens des départs, Bison futé classe la journée en orange et prévoit des encombrements sur les grands axes autoroutiers, plus particulièrement sur les autoroutes A7 et A9 vers la Méditerranée. Des difficultés de circulation sont aussi à prévoir dans les agglomérations où les départs des vacanciers viendront s’ajouter aux déplacements habituels.

Le conseil de Bison futé : le centre d'informations routières recommande aux automobilistes de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 14 heures et d'éviter les grandes métropoles entre 15 heures et 19 heures. Il conseille en outre de ne pas emprunter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille et l’autoroute A9 entre Orange et Montpellier de 10 heures à 20 heures. Par ailleurs, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera très dense entre 17 heures et 20 heures, avec une attente supérieure à une heure. Samedi 18 juillet, dans le sens des départs, "la circulation sera très difficile", met en garde le centre d'informations routières. La journée est classée rouge sur tout le territoire. Des phénomènes de congestion importants sont attendues, en particulier, dans la vallée du Rhône sur les autoroutes A7 en direction de Lyon et de Marseille et sur l’A9 le long de la Méditerranée. Des problèmes de circulation sont attendus également vers la côte Atlantique sur l’autoroute A10.

Pour ce troisième week-end des congés scolaires, les déplacements des vacanciers seront encore une fois nombreux. − BISON FUTÉ

Le conseil de Bison futé : il est recommandé de quitter les grandes métropoles avant 9 heures. Celui-ci conseille également d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille (entre 8 heures et 19 heures), l’autoroute A9 de Orange vers l’Espagne (de 9 heures à 17 heures) ainsi que l'autoroute A10 entre Tours et Bordeaux (entre 9 heures et 18 heures. Par ailleurs, l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10 heures à 15 heures, avec une attente supérieure à 30 minutes. Bison futé prévoit également pour la journée de samedi des difficultés de circulation dans le sens des retours et classe en orange la Normandie, la région Centre et l'Île-de-France ainsi que les départements de la Vendée et de Loire-Atlantique. Le reste du week-end sera plus calme, avec un dimanche classé vert dans tout l’Hexagone.