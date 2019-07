Vacances d'été : la dune du Pilat attire les campeurs

Les vacances d'été sont sans doute le meilleur moment de l'année. L'occasion pour les campeurs de profiter du beau temps pour se décontracter au pied de la dune de Pilat, en Gironde. Français ou étrangers, ils sont venus nombreux. Diverses activités telles que la piscine et la pétanque s'offrent aux vacanciers.



