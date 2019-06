Vacances d'été : opter pour un service de gardiennage

Un Français sur cinq a déjà été victime de vol et de cambriolage durant les vacances d'été. Ainsi, des particuliers proposent des services de gardiennage à cette période pour offrir plus de sécurité aux personnes qui partent en vacances. Jean-Claude et Evelyne Arz, par exemple, pratiquent le métier depuis dix ans. Ces retraités parcourent les routes du pays en voiture pour garder des maisons en l'absence de leurs propriétaires. Quelles sont leurs conditions ? Quid de leurs tarifs ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.