Vacances dans les Côtes-d'Armor : profiter des activités nautiques en famille

La météo est au beau fixe en Bretagne, notamment dans les Côtes-d'Armor. Le soleil est généreux et la mer est calme. Ce qui incite les vacanciers à s'adonner à des activités nautiques. Pendant que certains profitent du bon temps qu'ils passent en famille sur un paddle géant, d'autres ont choisi de tester le finboard.



