Vacances de février : une circulation dense sur les routes des Alpes

C'est le top départ pour les vacances de février. Dans la soirée de ce 8 février 2019, on attend du monde sur les routes, notamment dans les Alpes. Pour la journée du 9 février, Bison futé voit rouge sur les axes menant aux stations de ski. Les bouchons sont attendus dès 10h du matin et ce, jusqu'en après-midi.



