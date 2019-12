Vacances de Noël : ce qui vous attend ce week-end sur les routes

Des difficultés de circulation, renforcées par la grève dans les transports publics, sont attendues à l'occasion des départs en vacances de Noël sur les grands axes routiers ce week-end. Et en particulier samedi 21 décembre, journée classée orange par Bison Futé dans le sens des départs au niveau national.

En Île-de-France, la journée est classée orange dès vendredi dans le sens des départs, Bison Futé prévoyant une "circulation dense dès la fin de la matinée". L'opérateur recommande d'éviter de "quitter les grandes métropoles entre 10H et 15H ou après 20H" vendredi et "entre 10H et 18H" samedi. Les principales difficultés sont attendues sur l’A3, l’A86 et l’A6B pour rejoindre l’A6, ainsi que sur le boulevard périphérique.