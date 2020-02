SNCF et circulation, à quoi s'attendre pour les départs en vacances ce week-end ?

CIRCULATION - Selon les prévisions de la SNCF, les trains devraient circuler normalement ce week-end des 8 et 9 février 2020. Bison futé annonce pour sa part des difficultés sur certaines régions, notamment en Auvergne-Rhône Alpes.

Pour ce premier week-end des vacances d'hiver, la SNCF attend 1,2 million de voyageurs et annonce la circulation de 2500 trains entre vendredi et dimanche. Afin de faire face à cet afflux, la SNCF mobilisera plus de 1000 gilets rouges au sein des grandes gares ainsi que celles desservant les stations de ski pour accueillir et informer les vacanciers.

Les vacances d'hiver sont toujours un moment crucial pour la compagnie. "Ce sont cinq week-ends successifs de très forte affluence dans les gares et dans les trains avec, en point d’orgue, le grand chassé-croisé du 22 et 23 février", explique la SNCF. Pendant ces cinq week-ends, 340.000 voyageurs sont attendus sur les liaisons entre Paris et les vallées alpines de la Maurienne, de la Tarentaise, de Chablais, d'Arve et des Alpes du Sud. Les vacanciers de la Zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) partent les premiers vendredi soir, suivis par ceux de la zone B, tandis que ceux de la zone A termineront leurs vacances le 8 mars. Au total, entre le 7 février et le 8 mars, la compagnie ferroviaire compte transporter 12 millions de personnes à bord de 27.000 trains (TGV, Ouigo et Intercités). Il ne faut pas non plus oublier le réseau TER qui permet aux voyageurs de rejoindre la direction de la montagne. Des régions proposent à cette occasion des offres promotionnelles.

Circulation compliquée sur la route des stations

Concernant les autoroutes et routes françaises, Bison Futé annonce pour le vendredi 7 février une situation tendue en Ile-de-France et conseille de quitter ou traverser la région avant 14 heures. Toute la région est classée en rouge. Il est également recommandé d'éviter de rejoindre ou quitter les grandes agglomérations, notamment Montpellier et Toulouse, entre 16h et 20h.

Pour la journée du samedi 8 février, Bison Futé annonce sans surprise des difficultés sur la route des stations. Il est recommandé d'éviter l’autoroute A6 en direction des Alpes, entre Auxerre et Beaune de 8h à midi et entre Beaune et Mâcon de 10h à la mi-journée ; d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 15h; et d'éviter l’autoroute A40 entre Bourg-en-Bresse jusqu'à la Suisse, de 11h à 13h.

La Rédaction de LCI Twitter