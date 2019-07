Vacances : le bilan des régions

De la Vendée jusqu'en Bretagne, tous les voyants sont au vert. Vacanciers venus en nombre, météo clémente... Selon les professionnels du tourisme, le bilan est plus que positif. En revanche sur le littoral du Var, on constate une baisse des chiffres d'affaires chez certains restaurateurs, jusqu'à moins 30% par rapport à 2018. Ces derniers espèrent un mois d'août exceptionnel pour sauver leur saison.



