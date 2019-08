Vacances : le fameux château de sable se construit en famille

À la plage, s'équiper d'un seau et d'une pelle est nécessaire pour construire un château de sable. À Palavas-les-Flots, petits et grands s'y mettent pour disputer le titre du plus bel ouvrage tous les mercredis matin. Des plus simples aux plus sophistiqués, les gestes sont transmis de génération en génération. Pour que la structure soit solide, le sable ne doit pas être trop sec ni trop mouillé. Les bâtisseurs conseillent également de d'immortaliser le chef-d'oeuvre avant de goûter au plaisir de le détruire.



