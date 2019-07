Vacances : les centres aérés sont très plébiscités

En période de vacances, les parents qui travaillent encore décident de mettre leurs enfants dans les centres aérés. Dans celui d'Arry, en Moselle, de nombreux enfants arrivent des quatre coins de la région pour y passer quelques jours en pleine nature. Une bonne occasion de se faire de nouveaux copains et de s'évader un peu.



