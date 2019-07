Vacances : les Français plébiscitent la Bretagne

Les premiers départs en vacances ont débuté ce 6 juillet 2019. Pour fuir les fortes chaleurs, les Français ont plébiscité des destinations avec des températures plus clémentes ainsi qu'un bord de mer comme la Bretagne ou la Normandie. Par ailleurs, dans ces endroits, les hôtels et les campings affichent presque complet. Certains commerces ont même dû doubler d'effectifs pour la saison.



