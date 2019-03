Vacances : quel bilan pour les stations de sports d'hiver ?

Les vacances scolaires prendront fin dans une semaine. Les stations de sports d'hiver ont commencé à dresser leur bilan du mois de février 2019. A Valmorel, en Savoie, les nuages sont revenus mais l'ambiance au pied des pistes reste chaleureuse. Plus de 15 000 vacanciers s'y sont rendus pendant les vacances. La saison a battu des records en matière de fréquentation. Une aubaine pour les hôtels qui sont remplis presque tous les jours, mais aussi pour l'économie.



