Vacances : une station balnéaire éphémère à Janvry

Située à 30 kilomètres de Paris, Janvry Plage accueille des vacanciers de tout le département de l'Essonne depuis 19 ans. Il s'agit d'une plage en pleine campagne dans un ancien corps de ferme prêté par la mairie. Malgré son budget limité, cette dernière œuvre activement pour financer cette station balnéaire éphémère et bénéficie également de plusieurs aides.



