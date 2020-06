Vague de chaleur et prévention du Covid-19 : une gestion épineuse dans les Ehpad

Ces prochains jours s'annoncent éprouvants en France tant le thermomètre devrait grimper rapidement. Et ils le seront d’autant plus pour les résidents des Ehpad qui, après avoir été isolés et interdits de visite pour les protéger du virus, vont devoir affronter des températures caniculaires. L’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ont reçu du ministère de la Santé un protocole prévu en cas de vague de chaleur. Le plan national canicule, élaboré en 2004 et appliqué depuis chaque été, impose à chacun d'entre eux d’avoir une pièce rafraîchie par un système de climatisation au minimum. Il permet également l’identification des résidents à risques, le, suivi des températures des pièces, ou encore la sensibilisation du personnel.

"Ces mesures sont complémentaires des règles d’hygiène et de prévention de la transmission du COVID-19", soit des gestes barrières et de la distanciation physique, rappelle le ministère de la Santé. Car si l’épidémie a ralenti sur le territoire et que les résidents sont de nouveau autorisés à recevoir des visites, ils restent néanmoins vulnérables face à une contamination au Covid-19. Selon le dernier bilan de la Direction générale de la Santé (DGS), qui doit être actualisé ce mardi 23 juin, 10.457 résidents des Ehpad sont décédés des suites du virus depuis le mois de mars.