Val-d'Oise : enquête après la mort d’un jeune homme à moto

ACCIDENT - Un jeune de homme de 23 ans est décédé dimanche après-midi à Villiers-le-Bel dans un accident de moto. Les faits se sont déroulés à proximité d'une intervention policière.

Le pilote de la moto, qui circulait casqué, serait alors monté sur le trottoir et aurait accéléré avant de freiner brutalement et de perdre le contrôle de sa moto cross. Il aurait percuté un poteau métallique dans sa chute. Les policiers auraient alors procédé à un massage cardiaque avant l’arrivée des secours. Le jeune homme, originaire de Sarcelles, est décédé à son arrivée à l'hôpital.

Selon Le Parisien qui cite des sources proches de l’enquête, la police aurait pris en chasse un automobiliste qui aurait refusé un contrôle et tenté de s’échapper. Le conducteur de la voiture aurait pris la fuite à pied avant d'être arrêté. Selon la préfecture, alors que l’interpellation du conducteur avait lieu, une moto-cross s’est engagée non loin des forces de l’ordre. L’un des policiers lui aurait alors fait signe de ralentir afin d’éviter tout risque de collision.

Une version qui n'est pas partagée par tout le monde. Selon deux témoins de la scène interrogés par Le Parisien, un camion des forces de l'ordre aurait bloqué la route de la moto, obligeant celle-ci à monter sur le trottoir, "mais elle a guidonné. La moto a volé sur la route et lui dans le poteau [...] La police a tout de suite déplacé la moto de la route au trottoir pendant que leurs collègues faisaient un massage cardiaque sur le motard." La scène s'est déroulée non loin d'une caméra de vidéosurveillance dont les images devraient permettre de mieux connaître et comprendre le déroulé des faits.

Cet accident fait tristement écho à un drame similaire survenu dans la même commune il y a douze ans. En 2007, deux adolescents en moto étaient entrés en collision avec une voiture de police. Un accident mortel qui avait entraîné deux nuits d'émeutes. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale du Val-d'Oise sous l'autorité du procureur de la République de Pontoise.