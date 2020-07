Valentine, Eric et Benjamin, trois militaires en 1ère ligne face au Covid invités au 14 juillet

Cette édition du 14 juillet a vocation à rendre hommage aux soignants et à saluer la participation des armées à la lutte contre le coronavirus au sein de l’opération Résilience. Ces trois militaires ont été en première ligne, face à la crise sanitaire, loin de leurs terrains d'opérations habituels. Valentine, Eric et Benjamin ont tous trois été appelés en renfort des personnels soignants civils, débordés par l'afflux de malades dans l'Est de la France ou à Mayotte.

Valentine appartient au 2e régiment de Dragons et la jeune femme est habituée aux opérations secrètes. Elle est spécialiste de la menace nucléaire, bactériologique, chimique et biologique. "On m'a appelée pendant que j'étais en permission. On m'a dit qu'il y avait une mission qui se montait, on m'a mise dessus. Je suis partie rapidement dans les Dom-Tom", dit-elle. Valentine a passé trois mois à désinfecter du matériel en transit entre La Réunion, Mayotte et la métropole.