Une croix gammée peinte sur une stèle en hommage à Simone Veil

Même si le tag a été rapidement effacé, le mal est fait. Ce vendredi, les habitants de Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ont eu la tristesse de découvrir que la stèle en granit située place Simone-Veil avait été dégradée. Une croix gammée, symbole nazi, y a été dessinée à la peinture noire, a révélé l'Est Républicain.





"On n'attaque pas les gens sur leurs origines, c'est inadmissible, c'est un crime, on ne peut pas faire ça", s'est indigné Stéphane Hablot, maire de la commune située près de Nancy. Le maire de Nancy, Laurent Hénart, a d'ailleurs souhaité dans un communiqué "que le ou les auteurs de cet acte odieux soient rapidement appréhendés et sévèrement punis". Une plainte a été déposée et une enquête ouverte.