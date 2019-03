Vannes : des classes pour éviter le décrochage scolaire

Les classes relais ont été créées il y a 20 ans pour apaiser certaines situations. Insolence, violence, manque d'attention, absentéisme... Chaque année, elles accueillent 10 000 élèves en difficulté. L'objectif est de les sortir du cursus classique quelques mois pour les remettre en selle, et éviter ainsi le décrochage scolaire. Reportages à Vannes, en Bretagne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.