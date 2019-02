Des lingots faute de maillot, ou quand une erreur de livraison profite au destinataire

C'est un deux-pièce qu'il attendait et non pas des pièces. Qui plus est en or. Pensant réceptionner un colis attendu par sa femme, un Vannetais a sans le savoir accepté celui d'un autre ce samedi. En l'ouvrant, ce dernier a en effet eu la surprise de découvrir, non pas le maillot de bain en question, mais des lingots et des pièces frappées début 1900. Valeur estimée ? 20.000 euros. "Ça réveille", plaisante-t-il dans son récit à Ouest-France.





Il n'a pas fallu longtemps au jeune homme de 27 ans pour comprendre l'erreur du livreur : le nom et adresse figurant sur l'étiquette ne sont pas les siens. Bien décidé à la rattraper, il a tenté de se rendre en personne chez le vrai destinataire, qui réside non loin de chez lui. N'ayant trouvé personne sur place, il s'est finalement rendu au commissariat de Vannes pour confier le précieux colis. Point de lingot ni de Louis d'or en récompense de cette attitude honorable mais des félicitations appuyées.